Rajasthan Accident: मातम में बदली शादी की खुशियां, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, दादा-पोते की मौत

दादा और पोते की एक साथ मौत की खबर जैसे ही पचाला गांव पहुंची, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। विवाह समारोह की खुशियां कुछ ही घंटों में मातम में बदल गईं। ग्रामीणों ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए अधूरे निर्माण कार्यों और सुरक्षा इंतजामों की कमी पर नाराजगी जताई। लोगों ने प्रशासन से जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करने की अपील की।