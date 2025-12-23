23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

खास खबर

आरजीएचएस : लंबित भुगतान से दवा विक्रेताओं में फिर भड़का आक्रोश

जयपुर. राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में लंबित भुगतान से दवा विक्रेताओं में रोष व्याप्त है। प्रादेशिक दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष विवेक विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि प्रदेश के 41 जिलों में आरजीएचएस के तहत करीब 1200 करोड़ रुपए का भुगतान 9 महीनों से लंबित है। योजना में 4871 फार्मेसी और 1720 अस्पताल पंजीकृत हैं, [&hellip;]

जयपुर

Vikas Jain

Dec 23, 2025

जयपुर. राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में लंबित भुगतान से दवा विक्रेताओं में रोष व्याप्त है। प्रादेशिक दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष विवेक विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि प्रदेश के 41 जिलों में आरजीएचएस के तहत करीब 1200 करोड़ रुपए का भुगतान 9 महीनों से लंबित है। योजना में 4871 फार्मेसी और 1720 अस्पताल पंजीकृत हैं, इसके बावजूद भुगतान व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अकेले जयपुर जिले में ही करीब 854 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है। अजमेर, अलवर, सीकर, जोधपुर, भरतपुर और बीकानेर जैसे जिलों में भी सैकड़ों करोड़ रुपए अटके हैं। समिति के अनुसार एग्रीमेंट में 21 दिन में भुगतान का प्रावधान है, लेकिन इसका कभी पालन नहीं हुआ।

Published on:

23 Dec 2025 06:37 pm

Hindi News / Special / आरजीएचएस : लंबित भुगतान से दवा विक्रेताओं में फिर भड़का आक्रोश

