बालों से बनी टूथपेस्ट दांतों की खराब इनेमल को दोबारा बना सकती है

वैज्ञानिकों ने पानी-आधारित केराटिन फिल्म बनाई, जिसे दांत जैसी सतह पर लगाया गया। यह लार जैसे घोल से कैल्शियम और फॉस्फेट को खींचकर इनेमल जैसी नई परत बनाने लगी। प्रयोगशाला मॉडल में शुरुआती दांत सड़न (सफेद धब्बों) पर यह तकनीक असरदार रही। केराटिन ने खराब हिस्सों में जाकर नई क्रिस्टल परत बनाई जिससे दांत की चमक लौटी और मजबूती भी बढ़ी — बिना ड्रिलिंग किए। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसे दो रूपों में लाया जा सकता है