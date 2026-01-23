Weather news : चूरू में बदला मौसम, शुक्रवार तड़के हुई बारिश से फिर बढ़ी ठंड, ऑरेंज अलर्ट जारी

चूरू. माघ शुक्ल पक्ष चतुर्थी आते आते मौसम में आ रहे बदलाव के क्रम में शुक्रवार तड़के चूरू में बादलों की तेज गर्जना के साथ बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को मौसम विभाग ने जिले में बारिश होने का अलर्ट जारी किया था। हालांकि, दिन में बारिश नहीं हुई। रात को तेज हवाएं चली जिससे रात में बारिश होने की संभावना बढ़ी। शुक्रवार तकड़े मौसम ने अचानक पलटी मारी और तेज बारिश हुई।