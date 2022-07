Aaj ke Match: ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट मैच का आज चौथा दिन आज, जानें आज के अन्य मैचों का शेड्यूल

यह भी पढ़ें

2) श्रीलंका क्रिकेट इलेवन और पाकिस्तान के बीच तीन दिन का वॉर्म अप मैच। ये मैच कोलंबो में सुबह 10 बजे से फैनकोड में प्रसारित होगा। दो मैचों की ट सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है और आज प्रैक्टिस मैच की शुरुआत होगी, इसे मैच को आप फैन कोड कर देख सकते हैं3) ICC Cricket World Cup League Two 2019-23 में नामिबिया और नेपाल के बीच दूसरा मुकाबला होगा। शाम तीन बजे से इस मैच का प्रसारण होगा और फैनकोड पर फैंस को ये दिखेगा।4) टी-20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए क्वालिफाई मैच:ग्रुप ए- जर्सी vs यूएस (12.30 pm)ग्रुप ए- जिम्बाब्वे vs सिंगापुर (12.30 pm)ग्रुप बी- नीदरलैंड vs न्यू पापुआ गिनी (शाम 4.30)ग्रुप बी- हांगकांग vs युगांडा (शाम 4.30)5) तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) में सलेम स्पार्टन्स vs सीकेम मदुरै पैंथर्स के बीच मुक़ाबला रात 7.15 से खेला जाएगा। यह मैच स्टार चैनलों और हॉट स्टार पर देखा जा सकता है।