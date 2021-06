वर्ल्ड कप में 3 स्वर्ण पदक जीतकर फिर दुनिया की नंबर-1 तीरंदाज बनीं दीपिका

नई दिल्ली। वर्ल्ड कप के तीसरे चरण में तीन स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी (Archer Deepika Kumari) सोमवार को विश्व रैंकिंग में फिर नंबर-1 पायदान पर पहुंच गई हैं। रांची की रहने वाली 27 वर्षीय खिलाड़ी दीपिका ने पहली बार वर्ष 2012 में नंबर एक रैंकिंग हासिल की थी। उन्होंने रविवार को रिकर्व की तीन स्पार्धाओं-महिलाओं की व्यक्तिगत, टीम और मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीते हैं। विश्व तीरंदाजी ने दीपिका के शानदार प्रदर्शन के बाद ट्वीट किया,‘इससे दीपिका सोमवार को विश्व रैंकिंग में नंबर एक स्थान हासिल कर लेंगी।’

दीपिका ने अंकिता और कोमोलिका के साथ जीता स्वर्ण

दीपिका ने पहले अंकिता भगत और कोमोलिका बारी के साथ मिलकर रिकर्व टीम स्पर्धा में मैक्सिको को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद मिश्रित टीम स्पर्धा के फाइनल में दीपिका और उनके पति अतनु दास की पांचवीं वरीय जोड़ी ने नीदरलैंड के जेफ वान डेन बर्ग और गैब्रिएला शोलेसर से 0-2 से पिछड़न के बाद वापसी करते हुए 5-3 से जीत हासिल की।

व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में एलिना को हराया

दीपिका ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा के फाइनल में रूस की एलिना ओसिपोवा को 6-0 से हराकर एक दिन में स्वर्ण पदकों की हैट्रिक पूरी की।

Magnificent performance Deepika! You deserve all the success & recognition.



Your performance at #ArcheryWorldCup in Paris is just a glimpse of what the world shall see at the @Olympics.



Proud of your achievement & wishing you all the very best for the #TokyoOlympics. pic.twitter.com/eexF4snzel