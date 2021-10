Transylvania Open 2021: क्वाटर फाइनल में मार्ता कोस्त्युक के हाथों हार के साथ ही खत्म हुआ US Open चैंपियन Emma Raducanu का सफर

US Open 2021 का खिताब जीतने वाली एम्मा राडुकानू ट्रांसल्वेनिया ओपन 2021 के क्वाटर फाइनल में हार के साथ बाहर हो गई. ट्रांसल्वेनिया ओपन में एम्मा को यूक्रेन की खिलाड़ी मार्ता कोस्त्युक (Marta Kostyuk) ने 6-2, 6-1 से हराया.

Emma Out From Transylvania Open 2021: US Open 2021 का खिताब जीतने वाली एम्मा राडुकानू ट्रांसल्वेनिया ओपन 2021 के क्वाटर फाइनल में हार के साथ बाहर हो गई. ट्रांसल्वेनिया ओपन में एम्मा को यूक्रेन की खिलाड़ी मार्ता कोस्त्युक (Marta Kostyuk) ने 6-2, 6-1 से हराया. 57 मिनट तक चले इस मुकाबले में एम्मा ने कई जगहों पर गलती की और हार के साथ निराश होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई. मैच के बाद एम्मा ने अपने प्रदर्शन और इस मैच को लेकर बयान भी दिया है.

मैच में काफी सुस्त महसूस किया

US Open 2021 की विजेता रही एम्मा ने ट्रांसल्वेनिया ओपन में हार के बाद बयान देते हुए कहा कि यह कठिन है, मैं आज से जानती थी जब मैंने अभ्यास करने की कोशिश की कि मैं जो कर सकती थी उस पर बहुत सीमित थी. मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया लेकिन मैं आज बहुत, बहुत सुस्त थी. मैं वहां जाना चाहती थी और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहती थी और देखना चाहती था कि यह कैसा चल रहा था। मैं आज इसे नहीं कर सकी.

दुनिया के 23वें नंबर के खिलाड़ी ने कहा, "मुझे यहां रोमानिया में अपना समय अच्छा लगा. आतिथ्य अविश्वसनीय रहा है, हर कोई इतना स्वागत कर रहा है. यह महसूस करना अच्छा है कि वे मुझे अंदर ले जा रहे हैं. मैं निराश हूं कि मैं यहां अधिक समय तक नहीं रह सकी.

100% मैं टूर्नामेंट (रोमानिया में) में वापस आऊंगी. मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि वे टूर्नामेंट मेरे कैलेंडर में बड़ी प्राथमिकता लेंगे क्योंकि वे मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं.

आपको बता दें कि Emma Raducanu ने छह महीने पहले US Open 2021 का खिताब अपने नाम किया था. उन्होंने टेनिस (Tennis) की दुनिया का यह प्रतिष्ठित खिताब सिर्फ 18 वर्ष के आयु में जीता था.