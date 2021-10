Points Table T20 World Cup: पाकिस्तान और इंग्लैंड अपने ग्रुप में टॉप पर बरकरार, जानें बाकी टीमों का हाल

आज भी वर्ल्ड कप में SA vs SL और AUS vs ENG दो मुकाबले खेले जाने हैं, फैन्स को आज भी कड़ा और रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. कल हुए मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 3 रन से बांग्लादेश को हराया तो वहीं दूसरे मुकाबले में पाकिस्तानी बल्लेबाज आसिफ के एक ओवर में चार छक्कों के मदद से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराया.

Points Table T20 World Cup 2021: ICC टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-12 राउंड के मुकाबले में रोमांच काफी बढ़ गया है. शुक्रवार को PAK vs AFG और WI vs BAN दो मुकाबले खेले गए दोनों ही मुकाबले काफी रोमांचक रहे. वहीं आज भी वर्ल्ड कप में SA vs SL और AUS vs ENG दो मुकाबले खेले जाने हैं, फैन्स को आज भी कड़ा और रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. कल हुए मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 3 रन से बांग्लादेश को हराया तो वहीं दूसरे मुकाबले में पाकिस्तानी बल्लेबाज आसिफ के एक ओवर में चार छक्कों के मदद से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराया. इन दो मैचों के बाद Points Table T20 World Cup 2021 में कुछ हरकतें हुई है पर दोनों ही ग्रुप में पाकिस्तान और इंग्लैंड अभी भी टॉप पर कायम है.

ग्रुप 1 में इंग्लैंड टॉप पर कायम

ग्रुप 1 में इंग्लैंड की टीम टॉप पर कायम है. इंग्लैंड ने अबतक दो मुकाबले खेले हैं जिन दोनों में उन्होंने जीत हासिल की है. इंग्लैंड के बाद इस ग्रुप में दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है जिसने अबतक इस टूर्नामेंट में 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों जीते हैं. हालांकि नेट रनरेट में इंग्लैंड से पिछड़ने के कारण वह ग्रुप में दूसरे स्थान पर है.

ग्रुप 2 में पाकिस्तान है अव्वल

ग्रुप 2 में पाकिस्तान अभी भी टॉप पर बरकरार है. पाकिस्तान ने अब तक इस टी20 वर्ल्ड कप में कुल 3 मुकाबले खेले हैं जिनमें तीनों मुकाबले में वह विजयी रहा है. इन मैचों में उसने भारत, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान को हराया है. वहीं इस ग्रुप में दूसरे स्थान पर अफगानिस्तान है जिसने दो मुकाबले खेले हैं जिसमें एक मुकाबला अपने नाम किया है. वहीं बात टीम इंडिया की करें तो वह इस ग्रुप में 5वें पायदान पर है. भारतीय टीम ने अबतक कुल 1 मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेला है जिसमें वह पाकिस्तान से एकतरफा मुकाबला हार गई थी.