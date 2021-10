ICC T20 WC 2021 SA VS SL : टी20 वर्ल्ड कप में आज होगा साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का सामना, जानें क्या हो सकती है दोनों टीमों की Playing XI

T20 वर्ल्ड कप 2021 के 13वें मुकाबले में आज साउथ अफ्रीका (South Africa) का सामना श्रीलंका (Srilanka) से होगा. दोनों के बीच यह मुकाबला शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. श्रीलंका और साउथ अफ्रीका दोनों ने अबतक इस टूर्नामेंट 2-2 मुकाबले खेले हैं. जिन्में एक मुकाबले में हार और एक मुकाबले में जीत मिली है. खास बात यह है कि दोनों टीमों को एक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने हराया है. ऐसे में आज का मुकाबला दोनों टीमों के लिए बहुत अहम हो जाता है. दोनों टीमों के बीच अबतक 16 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए जिसमें साउथ अफ्रीका ने 11 मैच अपने नाम किए हैं, तो वहीं श्रीलंका ने 5 मुकाबले जीते हैं. आज का मुकाबला जो भी टीम जीतेगी उसका सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बढ़ जाएगी. वहीं हारने वाली टीम को टी20 विश्व कप से बाहर होना पड़ सकता है.

पिच रिपोर्ट

शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में अबतक हुए मुकाबले को देखते हुए कहा जा सकता है कि यहां गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. ऐसे में दोनों ही टीमें टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करना चाहेगी. दोपहर का मैच होने के कारण मैच में ड्यू की समस्या नहीं होगी.

क्या हो सकती है दोनों टीमों की Playing XI

South Africa Playing XI Prediction

टेम्बा बवुमा (कप्तान), क्विंटन डी कॉक, रसी वैन डर डुसेन, एडेन मार्करम, हेनरिक क्लासेन, डेविड मिलर, ड्वेन प्रिटोरियस, एनरिक नॉर्टजे, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, तबरेज़ शम्सी

Sri Lanka Playing XI Prediction

दसुन शनाका (कप्तान), कुसल परेरा, पैथुम निसांका, अविष्का फर्नांडो, चरिथ असलंका, भानुका राजपक्सा, वानिन्दु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, दुश्मांथा चमीरा, महीश थिकशाना, लाहिरू कुमारा

