KKR vs GT: ईडन गार्डन्स में कोलकाता का हाई-स्कोरिंग धमाका, गुजरात को 29 रन से हराकर जिंदा रखीं प्लेऑफ की उम्मीदें

KKR vs GT IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने शनिवार को आईपीएल 2026 के 60वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) को 29 रन से हराकर प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। ईडन गार्डन्स में खेले गए इस हाई-स्कोरिंग मुकाबले में केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में गुजरात की टीम 20 ओवर में 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी।