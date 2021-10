Quinton De Kock Apologies on BLM: अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबीज डिकॉक ने मांगी माफी, कहा-घुटने के बल बैठने से कोई दिक्कत नहीं

Quinton de Kock Says Sorry on BLM: हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर का समर्थन न करने के वजह से वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच से खुद को अलग रखने वाले साउथ अफ्रीक के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने माफी मांग ली है. अफ्रीका के इस अनुभवी ओपनर ने टी 20 वर्ल्ड कप में खुद को उपलब्ध रखते हुए कहा कि अगर नस्लभेद के खिलाफ समर्थन के लिए उनके घुटने के बल बैठने से दूसरों को शिक्षित करने में मदद मिलती है तो ऐसा करने में मुजे कोई दिक्कत नही है. डिकॉक ने बताया कि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें नस्लवादी कहा गया इस बात से उन्हें काफी दुख हुआ.

ब्लैक लाइव्स मैटर(BLM) के सपोर्ट न करने के काऱण इस बल्लेबाज को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच से बाहर बैठना पड़ा था. दरअसल क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) ने ब्लैक लाइव्स मैटर को सपोर्ट करने के लिए पूरे टीम को घुटने के बल बैठने का निर्देश दिया था. क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका से अचानक आए इस निर्देश के बाद डिकॉक ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच से हटने का निर्णय लिया था. अब डिकॉक ने इस मामले में सीएसए द्वारा जारी बयान में कहा मैं जिस पीड़ा, भ्रम और गुस्से का कारण बना, उसके लिए मुझे गहरा दुख है. मैं इस बात को थोड़ स्पष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि जब भी हम विश्व कप जैसे टूर्नामेंट में खेलने के लिए जाते हैं तो ऐसा होता है जो सही नहीं है. मैं अपने साथी और कप्तान बवुमा का सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं.

कप्तान बवुमा का किया आभार

डिकॉक ने बवुमा के बारे में कहा कि वह एक शानदार कप्तान है. मेरे साथ मेरी टीम मेरा कप्तान और मेरा देश साथ होगा तो मैं अपने देश के लिए फिर से क्रिकेट खेलने के अलावा और कुछ नहीं चाहूंगा. डिकॉक ने यह भी साफ कि वह नस्लभेद के खिलाफ इंटरनेशनल मूवमेंट के कारण सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. वह अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण BLM मूवमेंट उनके लिए काफी मायने रखती है.

अफ्रीका के इस विकटकीपर बल्लेबाज ने कहा कि मेरे एक इशारे से मुजे क्यों साबित करना है कि मेरा सभी तरह के लोगों के साथ उठना बैठना रहा है और मैं उन्हें प्यार करता हूं. डिकॉक ने कहा बतौर क्रिकेटर उन्हें बेवकूफ, स्वार्थी अपिपक्व बहुत कुछ कहा गया है, पर जब मुझे घुटने के बल न बैठने के काण नस्लवादी कहा गया तो मैं इस बात से काफी आहत हुआ. आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका का अगला मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलना है यह मैच शनिवार को खेला जाएगा.