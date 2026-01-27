मंच पर मेधा,साधना और सपनों का उत्सव: कन्या महाविद्यालय में प्रतिभाओं की चमक

श्रीगंगानगर.चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय में शनिवार को वार्षिकोत्सव एवं पारितोषिक वितरण समारोह उत्सव के रूप में आयोजित किया गया। जहां शिक्षा,संस्कृति,खेल और सृजनात्मकता का सुंदर संगम देखने को मिला। समारोह की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. पूनम सेतिया ने की,जबकि मुख्य अतिथि के रूप में श्रीगंगानगर विधायक जयदीप बिहाणी उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में डॉ. विजयलक्ष्मी महिंद्रा,भाजपा नेता प्रियंका बेलाण और भामाशाह सुभाष गोदारा शामिल रहे।कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन और वंदना के साथ हुआ। संगीत विभाग की छात्राओं ने मधुर स्वागत गीत से वातावरण को उल्लासपूर्ण बना दिया। इसके पश्चात महाविद्यालय परिवार की ओर से अतिथियों का पारंपरिक तरीके से साफा,श्रीफल और पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। आईक्यूएसी प्रभारी प्रो.कमलजीत कौर मान ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया, जबकि प्राचार्य प्रो. सेतिया ने वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से महाविद्यालय की शैक्षणिक,सांस्कृतिक और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों की उपलब्धियों को रेखांकित किया।