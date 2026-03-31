140 वोटों की प्रचंड जीत,रायसिंह कुलडिय़ा बने कच्चा आढ़तिया संघ के अध्यक्ष

सुबह से ही मंडी परिसर में चुनावी माहौल गर्म रहा। नौ बजे से शुरू हुआ मतदान दोपहर दो बजे तक शांतिपूर्ण ढंग से चला। इसके बाद तीन बजे मतगणना शुरू हुई और महज 25 मिनट में तस्वीर साफ हो गई। कुलडिय़ा के पक्ष में आए भारी मतों ने यह संकेत दे दिया कि मंडी के व्यापारियों ने उनके अनुभव और नेतृत्व पर पूरा भरोसा जताया है। परिणाम घोषित होते ही मंडी परिसर जश्न में डूब गया। समर्थकों ने कुलडिय़ा व्यापारियों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की।