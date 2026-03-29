राजस्थान : दूल्हा बारात लेकर पहुंचा, दुल्हन शादीशुदा और एक बेटी की मां निकली, राज खुला तो घर से भागी

इस खुलासे के बाद लड़की पक्ष के लोग घबरा गए और दुल्हन को साथ लेकर मौके से फरार हो गए। हालांकि, वर पक्ष ने उनके एक रिश्तेदार और बिचौलन को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। सीड फार्म पुलिस चौकी इंचार्ज भूपिंदर सिंह ने बताया कि वर पक्ष की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दुल्हन पक्ष ने जो पता दिया था, वहां ताला लगा हुआ मिला है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने की बात कही जा रही है।