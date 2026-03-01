Rajasthan Crime: लॉरेंस बिश्नोई गैंग का निकला पकड़ा गया यूपी का शूटर, टारगेट मिलने पर बॉर्डर से की थी एंट्री

आईजी ने बताया कि आगरा निवासी 25 वर्षीय आकाश निगम शुक्रवार शाम साधुवाली चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान बिना नंबर की मोटरसाइकिल से जा रहा था। पुलिस को देखकर उसने बाइक मोड़कर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने पीछा किया तो आरोपी आकाश ने रिवॉल्वर से पुलिस दल पर तीन राउंड फायर किए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, इसके बाद उसे काबू कर लिया गया।