Rajasthan Police Encounter: यूपी के शूटर ने पुलिस पर तड़ातड़ चलाई गोलियां, 3 गोलियां गाड़ी में धंसी, जवाबी फायर में शूटर घायल

जवाहरनगर सीआई देवेन्द्र सिंह ने बताया कि युवक को कई बार सरेंडर करने के लिए चेतावनी दी गई, लेकिन वह फायरिंग करता रहा। हवाई फायर कर उसे चेतावनी दी गई, फिर भी नहीं रुका तो जवाबी कार्रवाई में उसकी टांग पर गोली मारी गई। गोली लगने के बाद भी उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। घायल युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के आगरा निवासी 30 वर्षीय आकाश के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही आइजी बीकानेर ओमप्रकाश और एसपी हरीशंकर मौके पर पहुंचे। एसपी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।