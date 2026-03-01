हनुमानगढ़ में दर्दनाक घटना: चाचा-भतीजे की एक ही दिन हार्ट अटैक से मौत, गांव में पसरा मातम

जानकारी के अनुसार, राजपुरिया निवासी राजेंद्र सहारण गुरुवार को नोहर में अपनी बहन के घर भात भरने की रस्म में शामिल होने गए थे। परिवार में खुशियों का माहौल था, लेकिन रस्म पूरी होने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि उन्हें तेज सीने में दर्द हुआ और वे बेहोश होकर गिर पड़े। परिजन तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है।