”Black Tiger” Ravindra Kaushik : राजस्थान के इस ‘धुरंधर’ ने फेरा था PAK के मंसूबों पर पानी, 18 साल झेली यातनाएं- ऐसे कामयाब रहा था ‘मिशन’

चर्चित फिल्म 'धुरंधर' में रॉ एजेंट हमजा का किरदार काफी हद तक रवीन्द्र कौशिक से प्रेरित है, जिन्होंने पाकिस्तान जाकर देश के लिए खुफिया जानकारी जुटाई और कई ऑपरेशनों में मदद की। श्रीगंगानगर में 11 अप्रेल 1952 को जन्मे रवीन्द्र कौशिक के जीवन में अहम मोड़ तब आया, जब वे स्कूल के वार्षिकोत्सव में भारत-चीन युद्ध के बाद चीनी सेना के हत्थे चढ़े एक भारतीय सैनिक को दी गई यातनाओं का अभिनय कर रहे थे।



उनका अभिनय रॉ के एक अधिकारी को इतना भाया कि उसी अधिकारी ने रवीन्द्र का परिचय जासूसी की दुनिया से करवाया और कड़े प्रशिक्षण के बाद उन्हें एक मिशन पर पाकिस्तान भेज दिया। मिशन कामयाब रहा और रवीन्द्र को 'ब्लैक टाइगर' का तमगा मिला। आइबी के पूर्व संयुक्त निदेशक एम. के. धर की लिखी किताब मिशन टू पाकिस्तान रवींद्र कौशिक की ही कहानी है।