युद्ध का असर : तेल-गैस के बाद बाजारों में अब इस चीज की हुई कमी, 50-60 प्रतिशत मिल रही महंगी, व्यापारियों को सता रहा डर

जानकारी के अनुसार पहले प्लास्टिक पैकिंग सामग्री करीब 140 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उपलब्ध थी, जो अब बढ़कर लगभग 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। इस बढ़ोतरी का असर उन सभी उत्पादों पर पड़ रहा है जो प्लास्टिक पैकिंग में बिकते हैं। उदाहरण के तौर पर 200 एमएल पानी की बोतल 5 रुपए से बढ़कर 6 रुपए तक पहुंच गई है, वहीं शरबत की बोतलों के दाम भी 165 रुपए से बढ़कर 170 रुपए तक हो गए हैं।