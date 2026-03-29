LPG Cylinder Update: मृत लोगों के नाम पर मिल रहा सिलेंडर, जिंदा लाइन में… राजस्थान के इस जिले में एजेंसियों का नया खेल

आश्चर्य की बात है कि बुकिंग वाले सिलेंडरों के लिए उपभोक्ताओं को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, जबकि बिना बुकिंग के सिलेंडरों की डिलीवरी बिना किसी परेशानी के हो रही है। उपभोक्ताओं के अनुसार रसोई गैस की किल्लत नहीं हो, इसके लिए गैस एजेंसियां बुकिंग के समय केवाईसी और बीमा करवाने की अनिवार्यता के नाम पर कतारों में खड़ा कर रही हैं, जबकि यह प्रक्रिया सिलेंडर देने के बाद भी की जा सकती है। उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस एजेंसियों की यह मनमानी आपदा के समय सरकार की व्यवस्थाओं के दावों की हकीकत उजागर कर रही है। समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो यह स्थिति और गंभीर हो सकती है।