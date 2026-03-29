राजस्थान का अनूठा नशा मुक्त गांव: न तंबाकू खाते लोग, एक भी शराब का ठेका नहीं, 20 वर्षों में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं

Rajasthan's Unique Village 35 Ps: भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से सटे राजस्थान के एक छोटे से गांव ने समाज के सामने एक अनोखी मिसाल पेश की है। ग्राम पंचायत खाटां के अंतर्गत आने वाला गांव 35 पीएस पूरी तरह नशामुक्त है। यहां के लोग कई दशकों से नशे से दूरी बनाए रखने की परंपरा का सख्ती से पालन कर रहे हैं। ऐसे समय में जब सीमावर्ती इलाकों में नशे की तस्करी और युवाओं में बढ़ती लत चिंता का विषय बनी हुई है, यह गांव सकारात्मक सोच और सामाजिक जागरूकता की मिसाल बनकर उभरा है।