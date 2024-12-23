पालनहार के लाभार्थियों को नहीं मिल रही छह माह से राशि, बढ़ी परेशानी

सूरतगढ़.राज्य सरकार की ओर से अनाथ बच्चों के पालन पोषण व शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत की बजाए परिवार व रिश्तेदार के बीच संचालित करने पालनहार योजना के तहत करीब छह माह से पालनहारों के लाभार्थियों की राशि उपलब्ध नहीं हो रही है। इस वजह से पालनहारों को मजबूरन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय के बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। राशि का भुगतान नहीं होने इसका सीधा असर लाभार्थियों के पालन पोषण पर भी पड़ रहा है।

जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से राजस्थान में 8 फरवरी 2005 को अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए पालनहार योजना शुरू हुई थी। 25 अगस्त 2005 से सभी जातियों के अनाथ बच्चों को इस योजना में शामिल किया गया। इसके तहत 0-6 आयु वर्ग के बच्चे के लिए750 रुपए प्रतिमाह(आंगनबाड़ी जाना अनिवार्य),6-18 आयु वर्ग के बच्चे के लिए 1500 रुपए प्रतिमाह(विद्यालय जाना अनिवार्य),वस्त्र स्वेटर, जूते आदि के लिए 200 रुपए वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से जुलाई माह से पालनहारों को प्रतिमाह राशि उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। इसमें सूरतगढ़ के साथ साथ करणपुर व पदमपुर ब्लॉक भी शामिल है। पालनहारों को लाभार्थियों का पालन पोषण करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पालनहार महेन्द्र कुमार ने बताया कि जुलाई माह से राज्य सरकार की ओर से प्रतिमाह राशि नहीं दी जा रही है। मजबूरन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।