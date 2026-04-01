चारदीवारी हटाने का विवाद : विधायक सेवा केन्द्र में सुलह वार्ता में मचा हंगामा

श्रीगंगानगर. किसान चौक से लेकर बसंती चौक मार्ग मोड़ तक बरसाती पानी की निकासी के लिए बनाए जा रहे मुख्य नाले को लेकर यूआईटी और राधा स्वामी सत्संग ब्यास सेंटर के प्रबंधक कमेटी के बीच शनिवार को विधायक सेवा केन्द्र पर वार्ता हुई। इस दौरान नाले के निर्माण को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और हंगामा हुआ। यूआईटी के एक्सईएन सुरेन्द्र पूनियां और जेईएन मोहनलाल ने अपने नक्शे दिखाए और बताया कि किसान चौक से एसटीपी तक रोड घूमावदार है और इस कारण मुरब्बा लाइन के अनुरूप नाले का निर्माण किया जा रहा है। जबकि डेरा कमेटी डिवाइडर को केन्द्र बिन्दू मानकर नाले ​निर्माण कराने पर अड़ी रही ताकि डेरे की चारदीवारी नहीं टूट सके। लेकिन विधायक जयदीप बिहाणी ने कहा कि इससे पानी निकासी में दिक्कत आएगी,और इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके बाद विधायक ने जयपुर जाकर सरकार के नुमाइंदों से अनुमति लाने की बात कही। कमेटी ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया और इस पर दोनों पक्षों के बीच एक-दूसरे के खिलाफ तीखी बहस हो गई।