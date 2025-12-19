पुलिस कांस्टेबल की बेटी बनी आरजेएस, पहले ही प्रयास में पाई 39वीं रैंक

श्रीगंगानगर. पुलिस कांस्टेबल और शिक्षिका की बेटी प्रीति यादव ने राजस्थान न्यायिक सेवा (आरजेएस) परीक्षा में सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। रिद्धि-सिद्धि-1 एन्क्लेव निवासी प्रीति यादव का आरजेएस में चयन हुआ है और उन्हें पहले ही प्रयास में 39वीं रैंक प्राप्त हुई है।प्रीति ने जून 2025 में देश के प्रतिष्ठित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) बेंगलुरु से बीए एलएलबी की पढ़ाई पूरी की है। उन्होंने 12वीं कक्षा के साथ ही क्लैट परीक्षा उत्तीर्ण कर इस संस्थान में प्रवेश पाया था। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने आरजेएस परीक्षा दी और अपने पहले ही प्रयास में सफलता अर्जित की। प्रीति यादव ने बताया कि उनकी मां सुशीला देवी हनुमानगढ़ जिले के सिद्धमुख में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनके पिता बलवीर यादव राजस्थान पुलिस सेवा में कांस्टेबल के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। यादव ने बताया कि उन्होंने एलएलबी होने के बाद आरजेएस के लिए ऑनलाइन कोचिंग लेकर यह मुकाम हासिल किया।