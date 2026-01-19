फिरोजपुर फीडर नहरबंदी पर किसानों का आक्रोश,रबी फसलों पर मंडराया संकट

संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों में रमन रंधावा, दिलबाग सिंह,गुरलाल सिंह बराड़, मुकेश कुमार, सुखवीर सिंह फौजी, जगदीप सिंह और विनोद जाखड़ ने कहा कि यदि समय पर सिंचाई पानी नहीं मिला तो रबी सीजन में गेहूं, जौ, सरसों और चना जैसी प्रमुख फसलें बर्बाद हो जाएंगी। मोर्चा ने आरोप लगाया कि नहरबंदी के दौरान मुश्किल से 700-800 क्यूसेक पानी मिलेगा, उसमें भी बंदरबांट की आशंका है, जिससे आम किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। रमन रंधावा ने कहा कि किसान फिरोजपुर फीडर का निर्माण भी चाहते हैं,लेकिन साथ ही क्षेत्र के किसानों की फसलों को बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए।