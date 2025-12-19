श्रीगंगानगर की हरमिलापी कॉलोनी में फायरिंग

श्रीगंगानगर. कोतवाली थाना क्षेत्र की हरमिलापी कॉलोनी में शुक्रवार देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पड़ोसियों के बीच हुआ विवाद हिंसक रूप ले बैठा और एक युवक ने लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज से पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई और लोग अपने-अपने घरों में दुबक गए। घटना की सूचना मिलते ही बस स्टैंड पुलिस चौकी प्रभारी स्वर्ण सिंह मौके पर पहुंचे। इस दौरान जिस युवक ने फायरिंग की थी, उसने अपने घर को अंदर से लॉक कर लिया। मोहल्लेवासियों ने पुलिस के समक्ष आशंका जताई कि मामला और गंभीर हो सकता है। पुलिस ने काफी देर तक युवक को बाहर आने के लिए समझाइश की, लेकिन वह बाहर नहीं आया। इसके बाद कोतवाली थाने से एसआई राजकुमार मजोका और सेतिया पुलिस चौकी प्रभारी एसआई रामेश्वर लाल के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस दल ने घर के गेट को जबरन खुलवाकर संबंधित युवक को काबू में लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शुक्रवार शाम को मामूली बात को लेकर दो पड़ोसियों के बीच पहले गाली-गलौज हुई। इसके बाद एक पक्ष ने अपने साथियों को बुला लिया और पड़ोसी के घर के बाहर खड़ी कार के शीशे तोड़ दिए। इससे आक्रोशित होकर युवक घर के अंदर से अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक लेकर बाहर आया और फायरिंग करने लगा।
