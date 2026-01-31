लहलहाते खेत, मजबूत दामज् गेहूं खरीद पर सरकार की बड़ी तैयारी

श्रीगंगानगर.श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ अंचल में इस बार गेहूं सिर्फ खेतों में ही नहीं, बल्कि किसानों की उम्मीदों में भी लहलहा रहा है। करीब 4 लाख 80 हजार 900 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोई गेहूं की फसल इस समय अच्छी स्थिति में है। समय पर हुई मावठ की बारिश ने फसल को संजीवनी दी है, जिससे इस बार भी बेहतर उत्पादन की मजबूत संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ सरकारी खरीद की तैयारी भी रफ्तार पकड़ चुकी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं खरीद के लिए 1 फरवरी 2026 से ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जा रही है। किसान राज्य सरकार के किसान रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से 25 जून 2026 तक अपना पंजीकरण कर सकेंगे। बिना पंजीकरण के एमएसपी पर गेहूं विक्रय संभव नहीं होगा।