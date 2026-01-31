लहलहाते खेत, मजबूत दामज् गेहूं खरीद पर सरकार की बड़ी तैयारी

श्रीगंगानगर.श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ अंचल में इस बार गेहूं सिर्फ खेतों में ही नहीं, बल्कि किसानों की उम्मीदों में भी लहलहा रहा है। करीब 4 लाख 80 हजार 900 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोई गेहूं की फसल इस समय अच्छी स्थिति में है। समय पर हुई मावठ की बारिश ने फसल को संजीवनी दी है, जिससे इस बार भी बेहतर उत्पादन की मजबूत संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ सरकारी खरीद की तैयारी भी रफ्तार पकड़ चुकी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं खरीद के लिए 1 फरवरी 2026 से ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जा रही है। किसान राज्य सरकार के किसान रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से 25 जून 2026 तक अपना पंजीकरण कर सकेंगे। बिना पंजीकरण के एमएसपी पर गेहूं विक्रय संभव नहीं होगा।
इस रबी विपणन सीजन में केंद्र सरकार ने गेहूं का एमएसपी 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। वहीं 10 मार्च 2026 से प्रदेशभर में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। गेहूं की एमएसपी पर खरीद के लिए श्रीगंगानगर मंडल में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) सहित अन्य एजेंसियों के माध्यम से 116 खरीद केंद्र बनाए गए हैं,ताकि किसानों को अधिक दूरी तय न करनी पड़े।
राज्य स्तर पर 381 खरीद केंद्रों पर 23 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ क्षेत्र इस लक्ष्य में अहम भूमिका निभाएगा। पहली बार आरएसएफसीएससी को भी एमएसपी पर गेहूं खरीद के लिए सक्रिय भूमिका दी गई है। इसके अलावा एफसीआई, राजफेड, तिलम संघ, नेफेड और एनसीसीएफ जैसी एजेंसियां भी खरीद कार्य में जुटेंगी। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस बार मौसम अनुकूल रहा तो उत्पादन बढऩे से सरकारी खरीद के आंकड़े भी नए रिकॉर्ड बना सकते हैं। प्रशासन का दावा है कि भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध रखने के लिए ऑनलाइन सिस्टम को और मजबूत किया गया है।
इस बार गेहूं की फसल भी ठीक है और अच्छा उत्पादन की उम्मीद है। श्रीगंगानगर मंडल में गेहूं की खरीद को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 1 फरवरी से विभागीय पोर्टल पर एमएसपी पर गेहूं विक्रय के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी।
चौधरी अभिरीत,क्षेत्रीय मंडल प्रबंधक,भारतीय खाद्य निगम,श्रीगंगानगर
