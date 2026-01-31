31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

नहरबंदी में घटा पानी, किसान सड़क पर उतरे-फिरोजपुर फीडर में 23 जनवरी से 35 दिन की नहरबंदी

श्रीगंगानगर. पंजाब में फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण कार्य के चलते 23 जनवरी से 35 दिन की नहरबंदी किए जाने से श्रीगंगानगर जिले के किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हुसैनीवाला हैड से 45 आरडी पुरानी बीकानेर कैनाल होते हुए खखां हैड तक सिंचाई के लिए जहां 1500 क्यूसेक पानी की मांग की गई थी, वहीं [&hellip;]

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Krishan Ram

Jan 31, 2026

श्रीगंगानगर. पंजाब में फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण कार्य के चलते 23 जनवरी से 35 दिन की नहरबंदी किए जाने से श्रीगंगानगर जिले के किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हुसैनीवाला हैड से 45 आरडी पुरानी बीकानेर कैनाल होते हुए खखां हैड तक सिंचाई के लिए जहां 1500 क्यूसेक पानी की मांग की गई थी, वहीं वर्तमान में किसानों को मात्र 1000 से 1200 क्यूसेक पानी ही मिल पा रहा है।

10 दिन बाद भी खखां हैड पर पूरा पानी नहीं

इसी को लेकर शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने गंगा सिंह चौक पर धरना देकर सरकार और जल संसाधन विभाग के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि जल संसाधन विभाग के आला अधिकारियों और जिला प्रशासन ने खखां हैड पर 1500 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया था, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बावजूद यह वादा पूरा नहीं हुआ। किसानों ने आरोप लगाया कि गंगनहर की 23 वितरिकाओं में से मात्र चार वितरिकाएं ही संचालित हो रही हैं, जिसके कारण लगातार तीन-तीन बारियां खाली जा रही हैं और रबी की फसलें प्रभावित होने की आशंका बढ़ती जा रही है।

रबी की फसलों पर संकट

धरने में शामिल किसान नेता अमर सिंह बिश्नोई ने बताया कि पुरानी बीकानेर कैनाल की सफाई किए बिना ही पानी छोड़ दिया गया, जिससे नहरों की स्थिति बिगड़ गई है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार और प्रशासन गंभीर प्रयास करें तो चलती नहर में ही सफाई कराकर पूरा पानी उपलब्ध कराया जा सकता है, लेकिन फिलहाल कोई ठोस पहल नजर नहीं आ रही। धरना स्थल पर किसान नेता सुभाष सगहल, दिलबांग सिंह, मनिंदर सिंह मान, गुरबलपाल सिंह संधू, गुरलाल सिंह बराड़ कुलविंद्र सिंह, सुखवीर सिंह फौजी, सीतल सिंह, वीरेंद्र संधू, हैप्पी ढिल्लो, बलराज बराड़,फतेह सिंह, रमन रंधवा और अमतेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र पानी की आपूर्ति नहीं बढ़ाई गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 12:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / नहरबंदी में घटा पानी, किसान सड़क पर उतरे-फिरोजपुर फीडर में 23 जनवरी से 35 दिन की नहरबंदी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

संदिग्ध हालात में सड़क किनारे मिला युवक का शव, पत्नी गंभीर घायल

समाचार

मावठ ने बढ़ाई पैदावार की आस, 1 फरवरी से गेहूं विक्रय के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर के जिला अस्पताल में मुंबई से आएगी ट्यूब, तब दुरुस्त होगी सीटी स्कैन मशीन

श्री गंगानगर

शिशु उपचार के लिए नहीं करना होगा रैफरल

श्री गंगानगर

नगर परिषद में ऑफलाइन कामकाज होगा बंद

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.