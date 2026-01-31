नहरबंदी में घटा पानी, किसान सड़क पर उतरे-फिरोजपुर फीडर में 23 जनवरी से 35 दिन की नहरबंदी

धरने में शामिल किसान नेता अमर सिंह बिश्नोई ने बताया कि पुरानी बीकानेर कैनाल की सफाई किए बिना ही पानी छोड़ दिया गया, जिससे नहरों की स्थिति बिगड़ गई है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार और प्रशासन गंभीर प्रयास करें तो चलती नहर में ही सफाई कराकर पूरा पानी उपलब्ध कराया जा सकता है, लेकिन फिलहाल कोई ठोस पहल नजर नहीं आ रही। धरना स्थल पर किसान नेता सुभाष सगहल, दिलबांग सिंह, मनिंदर सिंह मान, गुरबलपाल सिंह संधू, गुरलाल सिंह बराड़ कुलविंद्र सिंह, सुखवीर सिंह फौजी, सीतल सिंह, वीरेंद्र संधू, हैप्पी ढिल्लो, बलराज बराड़,फतेह सिंह, रमन रंधवा और अमतेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र पानी की आपूर्ति नहीं बढ़ाई गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।