मानसिक स्वास्थ्य पर जागरुकता सेमिनार में छात्राओं को आत्मबल का संदेश

कार्यक्रम में विद्यार्थी सेवा व परामर्श केंद्र के जिला समन्वयक भूपेश शर्मा मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे,जबकि महाविद्यालय की प्रोफेसर डॉ. मीनू तंवर ने विशिष्ट वक्ता के रूप में विचार साझा किए। संबोधित करते हुए भूपेश शर्मा ने कहा कि आज का युग प्रतिस्पर्धा, अपेक्षाओं और निरंतर भाग-दौड़ से भरा हुआ है, ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य का संतुलित और सुदृढ़ होना जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सफलता केवल अंक, डिग्री या बौद्धिक क्षमता से नहीं मिलती,बल्कि आत्म मूल्यांकन, आत्मनियंत्रण,भावनात्मक परिपक्वता और सकारात्मक सोच से प्राप्त होती है। शर्मा ने परीक्षा के समय उत्पन्न होने वाले तनाव, असफलता का भय, आत्म-संदेह और तुलना की प्रवृत्ति जैसे मानसिक दबावों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने इनसे निपटने के लिए समय प्रबंधन,लक्ष्य निर्धारण,स्वयं से संवाद, नियमित विश्राम और सहयोगी वातावरण जैसे सरल व व्यावहारिक उपाय बताए।