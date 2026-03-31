रबी फसलों की कटाई ने पकड़ी रफ्तार, अच्छी पैदावार से किसानों में उम्मीद

श्रीगंगानगर. जिले में रबी फसलों की कटाई तेज हो गई है और इस बार खेतों में अच्छी पैदावार के संकेत हैं। सरसों, चना व जौ की कटाई अंतिम चरण में है, जबकि गेहूं पककर तैयार खड़ा है। किसान अप्रेल के पहले सप्ताह से गेहूं कटाई की तैयारी में हैं और 10 अप्रेल के बाद मंडियों में आवक बढऩे की संभावना है। कृषि विभाग के अनुसार इस बार उत्पादन व गुणवत्ता बेहतर रहने का अनुमान है। गेहूं की बुवाई 2,38,230 हेक्टेयर में हुई, जिससे 11,00,918 मीट्रिक टन उत्पादन का अनुमान है। सरसों 2,76,337 हेक्टेयर में बोई गई, जिसका उत्पादन 4,72,260 मीट्रिक टन आंका गया है।