गांव की मुख्य रोड पर शव रखकर प्रदर्शन करने की थी प्लानिंग, सख्ती पर बैकफुट पर आया परिवार

श्रीगंगानगर। हिन्दुमलकोट थाना क्षेत्र के गांव खखां निवासी बलदेव सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के तीसरे दिन अंतिम संस्कार किया गया। नशा तस्करी के संदेह में डीएसटी प्रथम की कार्रवाई के दौरान बलदेव सिंह ने तीन दिन पहले शु कथित तौर पर मादक पदार्थ निगल लिया था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान मौत हो गई। शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया था। घटना के बाद मृतक के पिता की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देशन में जांच शुरू की गई। करीब चार घंटे की बातचीत और समझाइश के बाद पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया। ऐसे में परिजन शव को श्मशान घाट तक ले भी गए लेकिन पुलिस कार्रवाई की आशंका के चलते वापस घर ले आए, जिससे नया विवाद खड़ा हो गया।