इंजीनियर के ऑफिस से फ्लैट तक विजिलेंस की छापेमारी, करोड़ो का खुलासा

विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने निगरानी पटना के विशेष न्यायाधीश द्वारा जारी तलाशी वारंट के आधार पर पटना में छापेमारी की कार्रवाई की। यह कार्रवाई उनके पंत भवन स्थित कार्यालय, रामनगरी रोड स्थित फ्लैट (202, पश्चिम ब्लॉक, सुमित चंद्रम, गृह अपार्टमेंट) तथा खगौल रोड स्थित आवास पर की गई। राजीव कुमार वर्तमान में पटना के पंत भवन स्थित खरीद एवं गुणवत्ता नियंत्रण कार्यालय में कार्यकारी अभियंता के पद पर कार्यरत हैं।