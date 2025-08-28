Patrika LogoSwitch to English

सुकमा

CG News:  सुकमा फिनायल कांड मामले में टीचर गिरफ्तार, छात्रावास अधीक्षक पर भी हो सकती है कार्रवाई

CG News: छात्रावास अधीक्षक पटेल के साथ अपने निजी मतभेदों के कारण 21 अगस्त को स्कूल के छात्रों के लिए रात के खाने में पकाई गई सब्जी में कथित तौर पर फिनाइल मिला दिया था।

सुकमा

Love Sonkar

Aug 28, 2025

CG News: सुकमा में एक सरकारी आवासीय विद्यालय के छात्रों के भोजन में फिनाइल मिलाने के आरोप में पुलिस ने सहायक शिक्षक को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी धनंजय साहू को छात्रावास अधीक्षक दुजाल पटेल की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया। धनंजय जिले के पाकेला गांव में छात्रों के लिए सरकारी आवासीय पोर्टा केबिन स्कूल में सहायक शिक्षक है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, साहू ने छात्रावास अधीक्षक पटेल के साथ अपने निजी मतभेदों के कारण 21 अगस्त को स्कूल के छात्रों के लिए रात के खाने में पकाई गई सब्जी में कथित तौर पर फिनाइल मिला दिया था।

जब पोर्टा केबिन के एक कर्मचारी ने भोजन में दुर्गंध महसूस की और पास में फिनाइल की खाली बोतलें देखी तब उसने पटेल को इस बारे में सूचित किया। इसके बाद, भोजन को जल्दी से सुरक्षित तरीके से बाहर फेंक दिया गया। अधिकारी ने बताया कि पटेल ने पूरी घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जिसके बाद सुकमा के जिलाधिकारी ने इसकी जांच के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि जांच में साहू की कथित भूमिका सामने आई है।

उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर पटेल ने छिंदगढ़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान साहू ने पुलिस को बताया कि उसने छात्रावास अधीक्षक पटेल के साथ कुछ व्यक्तिगत रंजिश के चलते यह अपराध किया। उन्होंने बताया कि राज्य के दुर्ग जिले के पतोरा गांव के निवासी साहू पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले की विस्तृत जांच कर रही हैं।

Published on:

28 Aug 2025 08:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / CG News:  सुकमा फिनायल कांड मामले में टीचर गिरफ्तार, छात्रावास अधीक्षक पर भी हो सकती है कार्रवाई

