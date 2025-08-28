CG News:  सुकमा फिनायल कांड मामले में टीचर गिरफ्तार, छात्रावास अधीक्षक पर भी हो सकती है कार्रवाई

CG News: सुकमा में एक सरकारी आवासीय विद्यालय के छात्रों के भोजन में फिनाइल मिलाने के आरोप में पुलिस ने सहायक शिक्षक को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी धनंजय साहू को छात्रावास अधीक्षक दुजाल पटेल की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया। धनंजय जिले के पाकेला गांव में छात्रों के लिए सरकारी आवासीय पोर्टा केबिन स्कूल में सहायक शिक्षक है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, साहू ने छात्रावास अधीक्षक पटेल के साथ अपने निजी मतभेदों के कारण 21 अगस्त को स्कूल के छात्रों के लिए रात के खाने में पकाई गई सब्जी में कथित तौर पर फिनाइल मिला दिया था।