Nepal Bans Social Media: फेसबुक, वॉट्सएप जैसे 23 सोशल मीडिया चैनल्स नेपाल में बैन, जानिए क्यों लिया गया ये फैसला

Nepal bans Facebook Instagram: नेपाल ने 23 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है। इस लिस्ट में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, X (ट्विटर), रेडिट और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। दरअसल, इन प्लेटफॉर्म ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। मंत्रालय ने 28 अगस्त से सात दिन की डेडलाइन दी थी। इस डेडलाइन के बाद भी रजिस्ट्रेशन न कराने की स्थिति में नेपाल सरकार ने इन प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया।