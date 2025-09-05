Patrika LogoSwitch to English

Nepal Bans Social Media: फेसबुक, वॉट्सएप जैसे 23 सोशल मीडिया चैनल्स नेपाल में बैन, जानिए क्यों लिया गया ये फैसला

Nepal social media ban 2025: नेपाल ने फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है। ये फैसला सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन न कराने पर लिया है।

भारत

Anamika Mishra

Sep 05, 2025

Nepal bans Facebook Instagram WhatsApp, why Nepal banned social media platforms, Nepal digital regulation,
नेपाल ने 23 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है। (Image Source: ChatGPT)

Nepal bans Facebook Instagram: नेपाल ने 23 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है। इस लिस्ट में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, X (ट्विटर), रेडिट और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। दरअसल, इन प्लेटफॉर्म ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। मंत्रालय ने 28 अगस्त से सात दिन की डेडलाइन दी थी। इस डेडलाइन के बाद भी रजिस्ट्रेशन न कराने की स्थिति में नेपाल सरकार ने इन प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया।

कौन से ऐप ब्लॉक हुए - कौन नहीं (Which Apps Are Blocked - Which Are Not)

ब्लॉक किए गए ऐप्स में फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, यूट्यूब, एक्स, रेडिट, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, डिस्कॉर्ड, पिनटेरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, वीचैट, क्वोरा, टम्बलर, क्लबहाउस, रंबल, लाइन, इमो, जालो, सोल, हैमरो पैट्रो, एमआई वीडियो, एमआई वाइके3 है. वहीं, टिकटॉक, वाइबर, वीटॉक, निम्बज काम कर रहे हैं। जबकि, टेलीग्राम और ग्लोबल डायरी का मामला अभी भी प्रोसेस में है।

ऐप्स ने नहीं कराया रजिस्ट्रेशन (Apps Not Registered)

नेपाल के संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने बताया कि सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से बार-बार अनुरोध किया कि वे सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन कराएं, लेकिन सभी अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने बताया कि कि कंपनियों द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी करने के बाद उनकी सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी।

Published on:

05 Sept 2025 12:07 pm

Nepal Bans Social Media: फेसबुक, वॉट्सएप जैसे 23 सोशल मीडिया चैनल्स नेपाल में बैन, जानिए क्यों लिया गया ये फैसला

