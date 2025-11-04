टेलीग्राम के CEO 18 घंटे रहते हैं भूखे ? No-Alcohol Rule करते हैं फॉलो, हेल्दी रहने के लिए देखिए और क्या करते हैं

Pavel Durov No-Alcohol Rule (photo- X @Prolific Virtual Assistant)
Pavel Durov No-Alcohol Rule : टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ पावेल डुरोव (Pavel Durov) अपनी सादगी, अनुशासन और मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में AI रिसर्चर लेक्स फ्रिडमैन के साथ बातचीत में उन्होंने अपनी रोजमर्रा की आदतों और सोच के बारे में बताया कैसे वह सख्त डाइट, फास्टिंग और किसी भी नशे से पूरी तरह दूर रहकर जिंदगी जीते हैं।
डुरोव का मानना है कि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो अपने दिमाग और शरीर को मजबूत रखना जरूरी है, और इसके लिए सबसे जरूरी है आत्म-नियंत्रण (Self-Control)। उनका कहना है कि अगर आप अपना पूरा पोटेंशियल हासिल करना चाहते हैं, तो किसी भी नशे या लत वाली चीज से दूर रहें।
डुरोव ने बताया कि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही शराब छोड़ने का फैसला किया। उनके स्कूल टीचर की किताब The Illusion of Paradise से उन्हें यह समझ आया कि शराब दिमाग की कोशिकाओं को सुन्न करती है और नुकसान पहुंचाती है।
वो कहते हैं कि अगर आपका दिमाग आपकी सबसे कीमती चीज है, तो उसे कुछ पल की खुशी के लिए क्यों बर्बाद करें?
उनका मानना है कि लोग शराब इसलिए पीते हैं क्योंकि वे अंदर से किसी डर या कमी को छिपाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको पीने की जरूरत है, तो शायद आप किसी चीज से भाग रहे हैं।
पावेल डुरोव शुगर, कॉफी, फास्ट फूड और सोडा से पूरी तरह दूर रहते हैं। वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं यानी दिन में सिर्फ 6 घंटे खाना खाते हैं और 18 घंटे उपवास रखते हैं। उनका कहना है कि जब आप खाने का एक नियम बना लेते हैं, तो शरीर खुद बेकाबू होकर कुछ भी खाने की आदत छोड़ देता है। अगर आप चीनी खाते हैं तो शरीर और ज्यादा मांगेगा यही लत है। डुरोव ने करीब 20 साल पहले लाल मांस (red meat) खाना भी बंद कर दिया था क्योंकि इससे वो भारी और थका हुआ महसूस करते थे। अब वो सीफूड और सब्जियां खाते हैं। यानी हल्का, पौष्टिक और शरीर के लिए आसान भोजन।
डुरोव कहते हैं कि डिसिप्लिन (अनुशासन) कोई सजा नहीं, बल्कि आजादी है। शराब, चीनी, कैफीन और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाकर उन्होंने अपने दिमाग को साफ, शरीर को हल्का और ध्यान को तेज रखा है। उनका सीधा संदेश है कि कुछ पल का मजा, आपके भविष्य की कीमत पर नहीं होना चाहिए। पावेल डुरोव की लाइफस्टाइल हमें सिखाती है कि सादगी और अनुशासन ही असली विलासिता है।
