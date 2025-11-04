टेलीग्राम के CEO 18 घंटे रहते हैं भूखे ? No-Alcohol Rule करते हैं फॉलो, हेल्दी रहने के लिए देखिए और क्या करते हैं

पावेल डुरोव शुगर, कॉफी, फास्ट फूड और सोडा से पूरी तरह दूर रहते हैं। वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं यानी दिन में सिर्फ 6 घंटे खाना खाते हैं और 18 घंटे उपवास रखते हैं। उनका कहना है कि जब आप खाने का एक नियम बना लेते हैं, तो शरीर खुद बेकाबू होकर कुछ भी खाने की आदत छोड़ देता है। अगर आप चीनी खाते हैं तो शरीर और ज्यादा मांगेगा यही लत है। डुरोव ने करीब 20 साल पहले लाल मांस (red meat) खाना भी बंद कर दिया था क्योंकि इससे वो भारी और थका हुआ महसूस करते थे। अब वो सीफूड और सब्जियां खाते हैं। यानी हल्का, पौष्टिक और शरीर के लिए आसान भोजन।