Teachers’ Day 2025: AI टीचर Vs असली टीचर! टेकनोलॉजी ने कितना बदला शिक्षक का रोल?

AI Vs Teacher: 5 सितंबर को शिक्षक दिवस (Teachers’ Day) के रूप में मनाया जाता है। हर साल डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर इस दिन को सेलिब्रेट किा जाता है। ये दिन उन गुरुओं के सम्मान में होता है, जिन्होंने हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दिखाई है। लेकिन, जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तमाल बढ़ रहा है, वैसे-वैसे क्लासरूम और पढ़ाई का तरीका भी बदलता जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या AI शिक्षको की जगह ले सकता है? आइए इस सवाल का जवाब विस्तार में जानते हैं।
AI बच्चों का होमवर्क चेक करने, क्विज बनाने और भाषाको ट्रांसलेट करने जैसे काम कर सकता है। लेकिन क्या AI शिक्षकों को पूरी तरह से बदल सकता है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि AI शिक्षकों को अपने पढ़ाने के तरीके में सुधार और बदलाव करने में मदद कर सकता है। लेकिन, उनकी जगह नहीं ले सकता है। AI शिक्षकों का कार्यभार कम करके उन्हें छात्रों पर अधिक ध्यान देने में मदद कर सकता है। AI पढ़ा तो सकता है, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव मसूस नहीं करा सकता है।