Teachers’ Day 2025: AI टीचर Vs असली टीचर! टेकनोलॉजी ने कितना बदला शिक्षक का रोल?

AI Vs Teacher: 5 सितंबर को शिक्षक दिवस (Teachers’ Day) के रूप में मनाया जाता है। हर साल डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर इस दिन को सेलिब्रेट किा जाता है। ये दिन उन गुरुओं के सम्मान में होता है, जिन्होंने हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दिखाई है। लेकिन, जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तमाल बढ़ रहा है, वैसे-वैसे क्लासरूम और पढ़ाई का तरीका भी बदलता जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या AI शिक्षको की जगह ले सकता है? आइए इस सवाल का जवाब विस्तार में जानते हैं।