Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Teachers’ Day 2025: AI टीचर Vs असली टीचर! टेकनोलॉजी ने कितना बदला शिक्षक का रोल?

Teachers' Day: AI ने शिक्षा समेत हर क्षेत्र में तहलक मचा दिया है। AI पर्सनलाइज्ड लर्निंग देकर बच्चों की जरूरतों को पूरा कर सकता है। लेकिन क्या ये टीचर की जगह ले सकता है? आइए जानते हैं इसका जवाब।

भारत

Anamika Mishra

Sep 04, 2025

Teachers' Day 2025, AI vs real teachers, Artificial Intelligence in education, Role of teachers in 2025, Impact of technology on teaching,
AI टीचर Vs असली टीचर। Image Source: Gemini AI)

AI Vs Teacher: 5 सितंबर को शिक्षक दिवस (Teachers’ Day) के रूप में मनाया जाता है। हर साल डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर इस दिन को सेलिब्रेट किा जाता है। ये दिन उन गुरुओं के सम्मान में होता है, जिन्होंने हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दिखाई है। लेकिन, जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तमाल बढ़ रहा है, वैसे-वैसे क्लासरूम और पढ़ाई का तरीका भी बदलता जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या AI शिक्षको की जगह ले सकता है? आइए इस सवाल का जवाब विस्तार में जानते हैं।

क्या AI ले सकता है टीचर्स की जगह? (Can AI Replace Teachers)

AI बच्चों का होमवर्क चेक करने, क्विज बनाने और भाषाको ट्रांसलेट करने जैसे काम कर सकता है। लेकिन क्या AI शिक्षकों को पूरी तरह से बदल सकता है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि AI शिक्षकों को अपने पढ़ाने के तरीके में सुधार और बदलाव करने में मदद कर सकता है। लेकिन, उनकी जगह नहीं ले सकता है। AI शिक्षकों का कार्यभार कम करके उन्हें छात्रों पर अधिक ध्यान देने में मदद कर सकता है। AI पढ़ा तो सकता है, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव मसूस नहीं करा सकता है।

ये भी पढ़ें

Teachers Day Wishes 2025: मां के बाद ऊंचा दर्जा रखते हैं टीचर…टीचर्स डे पर करें अपने शिक्षक को इमोशनल विश इन मैसेजेस के जरिए
लाइफस्टाइल
Teacher's Day wishes, Happy Teacher's Day 2025,

AI टीचर्स की खूबियां (Features of AI teachers)

  • AI टीचर्स कभी छुट्टी पर नहीं जाते। छात्र जब चाहें, तब किसी भी विषय की जानकारी प्रप्त कर सकते हैं।
  • Google Translate, AI टूल्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स की मदद से आप किसी भी भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं।
  • छात्र के प्रदर्शन को ट्रैक करके AI खद सजेस्ट करता है कि किन-किन विषयों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए।

शिक्षकों का रोल (Role Of Teachers)

  • AI पढ़ा सकता है, लेकिन सहानुभूति, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन सिर्फ एक असली शिक्षक ही दे सकता है।
  • एक शिक्षक न सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाता है, बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाकर नई दिशा दिखाता है।
  • स्कूल की घंटी, ब्लैकबोर्ड, सवाल-जवाब, हंसी-मजाक, ये सारी चीजें सिर्फ एक रियल क्लास में मुमकिन है।

AI ने बदला पढ़ाई का तरीका (AI Changed The Way Of Studying)

  • AI टूल्स का इस्तेमाल करके शिक्षक क्लास को रोचक बना सकते हैं।
  • छात्रों को डिजिटल साक्षरता सिखा सकते हैं।
  • समय बचाकर छात्रों के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दे सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Teachers Day 2025: इस बार टीचर्स डे पर पहनें ये स्टाइलिश साड़ियां, बॉलीवुड दीवाज से लें स्टाइल टिप्स
फैशन
Teacher's Day Saree Ideas, Teachers’ Day 2025, Teachers Day saree look, Teachers Day,

खबर शेयर करें:

Updated on:

04 Sept 2025 01:47 pm

Published on:

04 Sept 2025 01:45 pm

Hindi News / Opinion / Technology Analysis / Teachers’ Day 2025: AI टीचर Vs असली टीचर! टेकनोलॉजी ने कितना बदला शिक्षक का रोल?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट