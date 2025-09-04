Teachers Day 2025: इस बार टीचर्स डे पर पहनें ये स्टाइलिश साड़ियां, बॉलीवुड दीवाज से लें स्टाइल टिप्स

Teachers Day 2025 Saree Ideas: टीचर्स डे हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है और यह दिन शिक्षकों को सम्मान देने का सबसे खास अवसर होता है। इस दिन कई जगह स्कूल और कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों ही खास तैयारियों के साथ शामिल होते हैं। ऐसे मौके पर साड़ी पहनना न सिर्फ परंपरागत अंदाज को दर्शाता है, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को भी बेहद ग्रेसफुल बनाता है। अगर आप चाहती हैं कि इस बार टीचर्स डे पर आपका लुक सबसे अलग और एलीगेंट लगे, तो बॉलीवुड दीवाज से इंस्पिरेशन लेना एक बढ़िया आइडिया हो सकता है। (Teacher's Day Saree Ideas)
आलिया को अक्सर पेस्टल कलर्स में देखा जाता है। हल्की ऑर्गेंजा साड़ी (Organza Saree) उनके सिग्नेचर लुक में से एक है। फ्लोरल प्रिंट या मिनिमल एंब्रॉयडरी वाली पेस्टल साड़ी टीचर्स डे पर ग्रेसफुल और सॉफ्ट लुक देगी।
जाह्नवी पारंपरिक कांजीवरम सिल्क (Kanjivaram Silk Saree) में बेहद खूबसूरत लगती हैं। रिच गोल्डन बॉर्डर और चमकीले रंग जैसे मैजेंटा, पर्पल या ग्रीन उनकी खासियत हैं। अगर आप एलिगेंस के साथ ट्रेडिशनल टच चाहती हैं तो ये परफेक्ट है।
सारा अली खान का स्टाइल हमेशा कूल और फ्रेश होता है। वो अक्सर लाइटवेट कॉटन साड़ियों (Cotton Printed Saree) को फ्लोरल या ब्लॉक प्रिंट पैटर्न्स के साथ पहनती हैं। ये कॉलेज या स्कूल में पढ़ाने वाली लेडीज के लिए कम्फर्टेबल और एलीगेंट ऑप्शन है।
फैशन आइकन सोनम कपूर को फ्यूजन साड़ी ड्रेप्स (Fusion Saree Drape) में देखा जाता है। वो प्लेन साड़ी को बेल्ट या जैकेट के साथ स्टाइल करती हैं। अगर आप मॉडर्न और डिफरेंट लुक चाहती हैं तो सोनम का ये स्टाइल ट्राई कर सकती हैं।
करीना अक्सर जॉर्जेट सीक्विन वर्क साड़ियों (Georgette Sequin Saree) में बेहद ग्लैमरस लगती हैं। शिमरी या पेस्टल शेड्स वाली सीक्विन साड़ी टीचर्स डे जैसे खास मौके पर ग्रेस और क्लास दोनों का बैलेंस बनाएगी।