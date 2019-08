राजस्थान : दो बच्चों संग मां ने कुएं में लगाई छलांग, आत्महत्या को लेकर खड़े हुए कई सवाल

टोंक। प्रदेश में पिछले कई दिनों से टांके और कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या करने की खबरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे सवालों का जवाब शायद न तो समाज के पास है और न सरकार के पास। सामूहिक आत्महत्या ( Suicide ) के मामलों ने समाज को विचलित कर रख दिया है। ऐसा ही एक मामला टोंक से निकलकर सामने आया है, जहां दो बच्चों के साथ मां ( Mother with two children ) ने कुएं में कूदकर ( jumped into well ) अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।



गांवड़ी पंचायत के रघुनाथपुरा गांव में मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई जब कुएं में एक महिला व उसके दो बच्चों का शव संदिग्ध हालात में मिला। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। एक साथ तीन जनों की मौत ने इलाके में सनसनी फैला दी। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर देवली थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को कुएं से बाहर निकाला।



थाना प्रभारी गयासुद्दीन ने बताया कि आत्महत्या करने वाली महिला रघुनाथपुरा निवासी आशा (30) पत्नी संतकुमार मीणा है, जो सोमवार शाम को अपने 8 वर्षीय बेटे राहुल व दूसरे 7 वर्षीय बेटे सागर को लेकर घर से बिना बताए गायब हो गई थी। इसके बाद मृतका के ससुराल पक्ष के लोग व उसका पति उसकी तलाश करने में लगे हुए थे लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।

जब ग्रामीणों की मदद से मृतका के पति ने मंगलवार को पत्नी की खोजबीन की, तो संतकुमार के खेत मेें स्थित एक कुएं में चप्पल तैरती दिखाई दी। इस पर कुछ लोगों को शक हुआ। उन्होंने चप्पल बाहर निकाली। इस दौरान महिला की ओढ़नी भी बाहर आ गई। इस पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला और देवली अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।