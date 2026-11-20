राजाभोज विमानतल एक नागरिक हवाई अड्डा है जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। भोपाल की राजधानी को वायु सेवा प्रदान करने वाला यह प्राथमिक विमानक्षेत्र है। इसका आईएटीए BHO और आईसीएओ VABP है। इस हवाई अड्डे का नाम 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध परमार वंश के राजा भोज के नाम पर रखा गया है।

शहर से 15 कि.मी. (9.3 मील) दूर ये हवाई अड्डा गांधीनगर क्षेत्र में उत्तर-पश्चिमी छोर पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 12 पर स्थित है। मध्यप्रदेश राज्य के सबसे व्यस्त देवी अहिल्याबाई होल्कर विमानतल, इंदौर के बाद ये दूसरा अधिक व्यस्ततम हवाई अड्डा है। राजभोज विमानतल से सबसे पहली सीधी सीजनल फ्लाइट जेद्दाह के हज यात्रियों की थी, जिसमें जेद्दाह से 23 अक्तूबर 2010 को सऊदी द्वारा लाया गया हज चार्टर आया था। विकास की बात करें तो में राजा भोज हवाई अड्डे को अपनी उपयोगिता ग्रिड प्रणाली चलाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने हेतु मध्य प्रदेश राज्य का पहला हवाई अड्डा बन गया है।

राजा भोज विमानतल : विमान सेवाएं (FLIGHTS)राजा भोज हवाई अड्डे से बहुत सारे विमान रोजाना यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाते हैं। इनमें से प्रमुख एयरलाइंस और उनके गंतव्य इस प्रकार हैं। सबसे पहले एयर इंडिया जो कि दिल्ली, और मुंबई की सेवा राजा भोज विमानतल से अपनी सुविधा देता है। इसके अलावा एलायंस एयर रायपुर, जयपुर, हैदराबाद और लखनऊ तक की सेवाएं देता है।

जेट एयरवेज की दिल्ली, मुम्बई फ्लाइट तो वहीँ फ्लाई डीवाइन इंदौर तक अपनी सेवाएं राजा भोज विमान तल से देता है। इसके साथ ही राजा भोज हवाई अड्डे में जून-2013 में 100-किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया था, साथ ही भविष्य में हवाई अड्डे पर 2 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है। 2016 तक के आकड़ों के मुताबिक़ राजाभोज हवाई अड्डे से लगभग साढ़े छ लाख यात्रियों ने यात्रा की है। वही दूसरी ओर विमान का संचालन लगभग साढ़े पांच हजार रहा है। इसके अतिरिक्त तकरीबन 800 टन माल भार का भी हवाई परिवहन किया गया।

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