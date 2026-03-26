परीक्षा देकर देर रात लौट रहे युवक से चाकू की नोंक पर लूट

जानकारी के मुताबिक प्रार्थी श्रवण सेन ने रिपोर्ट दी। बताया कि गत 13 मार्च को वह रेलवे नर्सिंग भर्ती परीक्षा देकर तड़के 3.30 बजे अपने कमरे पर जाने के लिए निकला था। राणा प्रतापनगर रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो नहीं मिलने पर वह पैदल ही रवाना हो गया। ओसवाल प्लाजा के सामने पहुंचा था कि एक सफेद टू व्हीलर पर आए तीन बदमाशों ने उसे रोक लिया और रुपए मांगने लगे। श्रवण के रुपए होने से मना करने पर एक बदमाश ने उसे पकड़ लिया, जबकि दूसरे ने उस पर चाकू तान दिया और मारपीट करने लगा। आरोपियों ने उसका मोबाइल छीन लिया और पासवर्ड पूछने लगे। जान बचाने के लिए श्रवण भागा और पास के एक खाली प्लॉट में कूद गया। कुछ देर बाद बाहर आया तो आरोपी भाग चुके थे। घायल श्रवण ने राहगीरों से मदद मांगी, लेकिन किसी से मदद नहीं मिली। ऐसे में वह खुद ही प्रतापनगर थाने पहुंचा और घटना की जानकारी दी।