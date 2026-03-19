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खतरनाक टर्न पर हादसा : 12 फीट गड्ढे में गिरी कार, युवक की मौत

सुखेर क्षेत्र में देर रात हादसा, 14 दिन में दूसरी मौत से उठे सवालउदयपुर. सुखेर थाना क्षेत्र में खतरनाक मोड़ पर कार अनियंत्रित होकर 12 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई, जिससे एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि बोहरा गणेशजी निवासी हिमांशु सालवी पुत्र [&hellip;]

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उदयपुर

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Mukesh Gaur

Mar 19, 2026

स्थानीय लोगों के अनुसार यह मोड़ लंबे समय से हादसों का कारण बना हुआ है। करीब 14 दिन पहले भी यहां एक युवक की मौत हो चुकी है। क्षेत्रवासियों ने सुरक्षा बाउंड्री, रिफ्लेक्टर और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग दोहराई है।

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सुखेर क्षेत्र में देर रात हादसा, 14 दिन में दूसरी मौत से उठे सवाल

उदयपुर. सुखेर थाना क्षेत्र में खतरनाक मोड़ पर कार अनियंत्रित होकर 12 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई, जिससे एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया।

थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि बोहरा गणेशजी निवासी हिमांशु सालवी पुत्र रामचन्द्र सालवी और राहुल सिंह मंगलवार देर रात करीब 11 बजे खेलगांव के पास हनुमानजी मंदिर टर्न से गुजर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार के कारण कार का संतुलन बिगड़ गया और वाहन सड़क से नीचे गड्ढे में जा गिरा। हादसे में हिमांशु की मौके पर ही मौत हो गई और राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया। हिमांशु भाजपा जिला शहर महामंत्री देवीलाल सालवी के दामाद हैं।

14 दिन में दूसरी घटना

स्थानीय लोगों के अनुसार यह मोड़ लंबे समय से हादसों का कारण बना हुआ है। करीब 14 दिन पहले भी यहां एक युवक की मौत हो चुकी है। क्षेत्रवासियों ने सुरक्षा बाउंड्री, रिफ्लेक्टर और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग दोहराई है।

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Published on:

19 Mar 2026 05:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / खतरनाक टर्न पर हादसा : 12 फीट गड्ढे में गिरी कार, युवक की मौत

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