खतरनाक टर्न पर हादसा : 12 फीट गड्ढे में गिरी कार, युवक की मौत

थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि बोहरा गणेशजी निवासी हिमांशु सालवी पुत्र रामचन्द्र सालवी और राहुल सिंह मंगलवार देर रात करीब 11 बजे खेलगांव के पास हनुमानजी मंदिर टर्न से गुजर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार के कारण कार का संतुलन बिगड़ गया और वाहन सड़क से नीचे गड्ढे में जा गिरा। हादसे में हिमांशु की मौके पर ही मौत हो गई और राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया। हिमांशु भाजपा जिला शहर महामंत्री देवीलाल सालवी के दामाद हैं।



14 दिन में दूसरी घटना



स्थानीय लोगों के अनुसार यह मोड़ लंबे समय से हादसों का कारण बना हुआ है। करीब 14 दिन पहले भी यहां एक युवक की मौत हो चुकी है। क्षेत्रवासियों ने सुरक्षा बाउंड्री, रिफ्लेक्टर और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग दोहराई है।