अमरखजी कंजर्वेशन रिजर्व बनेगा तेंदुओं का ठिकाना

उदयपुर. शहर के पास अरावली की पहाड़ियों में फैला अमरखजी क्षेत्र अब तेंदुओं के संरक्षण और प्रकृति आधारित पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित होने जा रहा है। करीब 74 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रस्तावित अमरख लेपर्ड कंज़र्वेशन रिजर्व को विकसित करने के लिए वन विभाग ने काम तेज कर दिए हैं। इस परियोजना के तहत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) से करीब 15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, इनसे क्षेत्र में संरक्षण, निगरानी, बुनियादी ढांचे और ईको-टूरिज्म से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं।