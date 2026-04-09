पुलिस टीम पर हमला, तीन पुलिसकर्मी घायल

हमले में तीन जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें झाड़ोल उप जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया। हेड कांस्टेबल गिरधारीलाल के हाथ पर तलवार का गहरा वार लगा, जबकि कांस्टेबल पप्पू कुमार के घुटने और हथेली पर चाकू से कई वार किए गए। वाहन चालक दिनेश कुमार की आंख के ठीक नीचे और कोहनी और घुटने पर चोटें आई।खून से लथपथ होने के बावजूद जवानों ने हिम्मत नहीं हारी और जवाबी घेराबंदी की। पुलिस ने मौके से पालावाड़ा निवासी नारायण डामोर एवं मोहन डामोर को गिरफ्तार किया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर इनका तीसरा साथी सलदरी निवासी सुनील घने जंगलों में ओझल हो गया। पुलिस की पांच टीमें अब जंगलों में फरार बदमाश की तलाश कर रही है।बाघपुरा थानाधिकारी वेलाराम ने बताया कि हेड कांस्टेबल ने हमलावरों के खिलाफ राजकार्य में बाधा और लूट के प्रयास का मामला दर्ज कराया है। थानाधिकारी ने कहा कि बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे वे भविष्य में पुलिस पर हमला करने का दुस्साहस न कर सके।