उदयपुर : दूषितहाल फतहसागर: पेटे से किनारे तक अपशिष्ट, प्लास्टिक और खरपतवार की ताल…पानी में गए करोडों

उदयपुर. कभी फतहसागर झील में गिरने वाले नालों की जानकारी देने वालों को इनाम देने की मुहिम चलाकर प्रशासन ने झील संरक्षण का संदेश दिया था। उस समय दावा किया था कि झील में गंदगी पहुंचाने वाले हर स्रोत पर नजर रखी जाएगी। लेकिन आज हालात यह हैं कि लाखों खर्च करने के बावजूद फतहसागर के कई हिस्से खुद प्रशासनिक लापरवाही की कहानी बयां कर रहे हैं। मानसून की दस्तक से पहले झील के दक्षिणी हिस्से, विशेषकर संजय गार्डन से लेकर मस्तान बाबा रोड तक गंदगी, प्लास्टिक, मिट्टी के ढेर और जलीय खरपतवार से अटे पड़े हैं।