19 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

उदयपुर : दूषितहाल फतहसागर: पेटे से किनारे तक अपशिष्ट, प्लास्टिक और खरपतवार की ताल…पानी में गए करोडों

फतहसागर झील के संजय गार्डन से मस्तान बाबा रोड तक प्लास्टिक, मिट्टी के ढेर और सड़ती खरपतवार के कारण हालात बदहाल हैं, जबकि करोड़ों खर्च के बावजूद सफाई अधूरी पड़ी है।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Mukesh Gaur

Jun 19, 2026

fatehsagar taalab

झील में जलीय खरपतवार व गंदगी 

उदयपुर. कभी फतहसागर झील में गिरने वाले नालों की जानकारी देने वालों को इनाम देने की मुहिम चलाकर प्रशासन ने झील संरक्षण का संदेश दिया था। उस समय दावा किया था कि झील में गंदगी पहुंचाने वाले हर स्रोत पर नजर रखी जाएगी। लेकिन आज हालात यह हैं कि लाखों खर्च करने के बावजूद फतहसागर के कई हिस्से खुद प्रशासनिक लापरवाही की कहानी बयां कर रहे हैं। मानसून की दस्तक से पहले झील के दक्षिणी हिस्से, विशेषकर संजय गार्डन से लेकर मस्तान बाबा रोड तक गंदगी, प्लास्टिक, मिट्टी के ढेर और जलीय खरपतवार से अटे पड़े हैं।

एक ओर पानी, दूसरी तरफ कचरा

फतहसागर के संजय गार्डन वाले हिस्से का दृश्य ज्यादा खराब है। झील के एक ओर साफ पानी दिखाई देता है, जबकि दूसरी ओर झील के किनारे प्लास्टिक थैलियां, घरेलू कचरा और गंदगी फैली है। झीलप्रेमियों का कहना है कि मानसून पूर्व यह कचरा नहीं हटाया गया तो पहली तेज बारिश में पूरा प्लास्टिक और अपशिष्ट सीधे झील में पहुंच जाएगा। इससे न केवल जल गुणवत्ता प्रभावित होगी बल्कि झील में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ेगा।

जेसीबी उतारी, रेलिंग तोड़ी, मिट्टी छोड़ी

छह माह पहले फतहसागर से जलीय खरपतवार निकालने के लिए झील में जेसीबी उतारी गई थी। इसके लिए झील की रेलिंग तक तोड़ी गई और अस्थायी रास्ता बनाया गया। लेकिन कार्य पूरा होने के बाद जो मिट्टी निकाली गई, वह आज भी झील पेटे में छोटे-छोटे पहाड़ों के रूप में पड़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून की पहली बारिश के साथ यह मिट्टी बहकर झील में पहुंचेगी और सीधे तौर पर झील की जलधारण क्षमता कम करेगी।

खरपतवार अंदर ही छोड़ दी

झील से निकाली गई खरपतवार को बाहर ले जाने के बजाय किनारों और सूखे हिस्सों में ही छोड़ दिया गया। अब यह खरपतवार सड़-गल रही है। इससे दुर्गंध फैल रही है और आसपास टहलने आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़ती हुई खरपतवार हानिकारक जीवाणुओं को जन्म देती है और सूखने के बाद मिट्टी में बदलकर फिर झील की भराव क्षमता कम करती है।--

स्कूल के सामने नाला बना खतरा

मस्तान बाबा कॉलोनी क्षेत्र में स्कूल के सामने से झील में जाने वाला नाला भी चिंता का बड़ा कारण बना हुआ है। नाले में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक, घरेलू कचरा और अन्य अपशिष्ट जमा है। यदि समय रहते इसकी सफाई नहीं हुई तो मानसून में यह पूरा कचरा सीधे फतहसागर में पहुंचेगा।

मानसून शुरू होने से पहले झील पेटे में पड़े मिट्टी के ढेर, जलीय खरपतवार और प्लास्टिक कचरे को तत्काल हटाया जाना चाहिए। साथ ही झील में गिरने वाले नालों की सफाई कर आसपास से कचरा फेंकने वालों पर भी सख्ती जरूरी है।

तेजशंकर पालीवाल, पूर्व झील विकास प्राधिकरण सदस्य

CA Final Result: उदयपुर के मंतव्य व्यास ने बताया सफलता का मूलमंत्र, पढ़ें मनन, प्रणव, कनिष्क और आयुषी की सक्सेस स्टोरी

ये भी पढ़ें
Udaipur CA Topper Success Story

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Jun 2026 06:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर : दूषितहाल फतहसागर: पेटे से किनारे तक अपशिष्ट, प्लास्टिक और खरपतवार की ताल…पानी में गए करोडों

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उदयपुर : फिरौती मांगने वाले गैंगस्टर्स पर कसेगा शिकंजा, हर मामले में एसआइटी करेगी जांच

crime control in city
उदयपुर

उदयपुर: मुंबई में विश्वराज सिंह मेवाड़ की तस्वीर के कथित अपमान पर भड़का राजपूत समाज, जानें क्या है पूरा विवाद

Udaipur Rajput Community
उदयपुर

CA Final Result: उदयपुर के मंतव्य व्यास ने बताया सफलता का मूलमंत्र, पढ़ें मनन, प्रणव, कनिष्क और आयुषी की सक्सेस स्टोरी

Udaipur CA Topper Success Story
उदयपुर

उदयपुर : चौंकिए मतः एक पट्टा ऐसा टपका…सील, हस्ताक्षर, पत्रावली सब फर्जी… करो़डों की भूमि पर खड़ा कर दिया मकान

UDA
उदयपुर

उदयपुर : परीक्षा में आए हल्दीघाटी युद्ध का सवाल… तो प्रोफेसर्स बोले- नंबर तो प्रताप की जीत पर ही मिलेंगे

battle of haldighati
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.