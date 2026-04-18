शॉर्ट सर्किट से धधकी पेंट शॉप, आसपास की पांच दुकानें को भी नुकसान

आरके सर्कल िस्थत दो मंजिला श्री भारत पेंट में शाम 7.30 बजे आग लगी। अधिकतर सामान ज्वलनशील होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। ऐसे में आसपास के व्यवसायी और अन्य आग बुझाने का अपने स्तर पर प्रयास करने लगे। इधर सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाडि़यां भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इस दौरान आग ने दुकान के आसपास मौजूद दो रेस्टारेंट को भी चपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड ने दुकान में तीन ओर से पानी का छिड़काव किया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने बताया कि मौके पर 10 गाडि़यां नगर निगम की और एक गाड़ी हिंदुस्तान जिंक की पहुंची। इसके साथ ही 30 से 35 राउंड में पानी लाकर छिड़काव किया। फोम डालकर भी आग को बुझाने का प्रयास किया गया। 50 अग्निशमन कार्मिकों ने कड़ी मशक्कत कर रात करीब 11 बजे आग पर काबू पाया। इसके बाद भी अग्निशमन का वाहन मौके पर खड़ा रहा।-------