उदयपुर में निजी क्लीनिक के बाहर महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, बेटी का रो-रोकर बुरा हाल

Udaipur News : उदयपुर। जिले के भींडर नगर के हिंता गेट के पास स्थित एक निजी क्लीनिक के बाहर बुधवार को एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान डबोक क्षेत्र के दरोली निवासी चांदी पत्नी मोहनलाल खटीक के रूप में हुई है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जबकि मृतका के साथ मौजूद उसकी बेटी बिलखती रही। मृतका की बेटी दुर्गा पत्नी रोशन खटीक, निवासी निकुंभ अपनी बीमार मां को दोपहर करीब 2 बजे टेंपो से निजी क्लीनिक लेकर पहुंची थी।