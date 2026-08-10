फ्लायर….हाईकोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रीय राजमार्ग की जमीन से अतिक्रमण हटाए

केलवा, पसुंद, मोरचना व भगवंदा में संयुक्त कार्रवाई, एक दर्जन से अधिक अतिक्रमण हटाए
राजसमंद. उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में राजसमंद जिले के केलवा, पसुंद, मोरचना एवं भगवंदा गांवों में राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर चिह्नित किए गए अवैध अतिक्रमणों को हटाया। प्रशासन के अनुसार कार्रवाई के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर किए गए एक दर्जन से अधिक अतिक्रमण हटाए गए। संयुक्त टीम ने मौके पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए राजमार्ग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शासकीय एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
आगे भी जारी रहेगी निगरानी
कार्रवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मौके पर स्थिति का जायजा लिया और चिह्नित अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई पूरी कराई। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए आगे भी नियमित निगरानी की जाएगी। आवश्यकता के अनुसार संबंधित विभागों की ओर से संयुक्त अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान तहसीलदार, पुलिस अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने आमजन से शासकीय एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने तथा सार्वजनिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं सुचारू आवागमन व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।
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