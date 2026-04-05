अंधेरे में कैसे आए दुल्हन? बिजली के बिना नहीं हो रहा रिश्ता

नला निवासी सुरेश पुत्र मेगा ने बताया कि उनकी बस्ती में बिजली लाइन नहीं पहुंची है। अब तक जिंदगी सामान्य चल रही थी। लेकिन, शादी के लायक होते हुए भी रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है। वजह जानी तो पता चला कि बस्ती में बिजली नहीं होने से कोई अपनी बेटी को अंधेरे में नहीं देना चाहता। ऐसे में सुरेश ने तीन माह पहले बिजली कनेक्शन का प्रयास किया, लेकिन कनेक्शन नहीं मिल पाया। वजह बताई गई कि बिजली लाइन बस्ती से 500 मीटर दूर है। सुरेश 8वीं तक पढ़ा है और गांव के पास ही एक माइंस में काम करता है।