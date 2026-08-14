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उदयपुर

भारतीय सिक्कों में संजोई स्वतंत्रता की ऐतिहासिक यात्रा

उदयपुर

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Newsdesk

Aug 14, 2026

Rajasthan

ऐतिहासिक महत्व और स्वतंत्रता की स्मृति के रूप में संग्राहकों के बीच लोकप्रिय हैं सिक्के
- सुधीर लुणावत, मुद्रा विशेषज्ञ
भारत की स्वतंत्रता सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है-यह सदियों के संघर्ष, बलिदान और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। दशकों से देश ने अपनी स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण पड़ावों को न सिर्फ भव्य परेड और सांस्कृतिक आयोजनों से मनाया, बल्कि ऐसे स्मारक और प्रचलित सिक्के जारी करके भी मनाया, जो इन ऐतिहासिक क्षणों की भावना को अपने भीतर समेटे हैं। प्रत्येक सिक्का छोटे स्मारक के रूप में कार्य करता है, जो धातु, कला और डिजाइन से स्वतंत्रता की भावना को अमर बनाता है।

आजादी के महत्वपूर्ण पड़ावों को सिक्कों के रूप में संजोने की शुरुआत 1972 में हुई, जब आजादी के रजत जयंती-25 वर्ष पूरे होने पर विशेष सिक्के जारी किए। यह स्मारक सिक्के 10 रुपए और 50 पैसे के मूल्यवर्ग में जारी किए गए। इनके पिछले भाग पर एक पुरुष और एक महिला को राष्ट्रीय ध्वज थामे दिखाया गया, जबकि पृष्ठभूमि में संसद भवन को दर्शाया था। ये सिक्के आज भी संग्राहकों के बीच सिर्फ अपने डिजाइन के कारण ही नहीं, बल्कि भारतीय सिक्का इतिहास में स्वतंत्रता की पहली प्रमुख स्मृति के रूप में ऐतिहासिक महत्व के कारण भी विशेष स्थान रखते हैं। ये सिक्के उस युवा राष्ट्र की याद दिलाते हैं, जो अपनी पहचान का निर्माण कर रहा था।
1997 में स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती (आजादी के 50 वर्ष) ने स्मारक सिक्कों के निर्माण के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। इस मौके पर 50 रुपए और 50 पैसे के मूल्यवर्ग में सिक्के जारी किए। इनके पिछले भाग पर स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐतिहासिक प्रसंग दांडी मार्च को दर्शाया। ये सिक्के स्पेशल सेट के अलावा आमजन के लिए प्रचलन में भी निकाले। इस चित्रांकन से महात्मा गांधी के नेतृत्व और अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति को श्रद्धांजलि दी। इन सिक्कों ने न सिर्फ स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया, बल्कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत की तकनीक, अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रतिष्ठा में तेज प्रगति को भी प्रतिबिंबित किया। सिक्कों के संग्रहकर्ताओं के लिए 2 सिक्कों के सेट के अलावा इस 50 पैसे के सिक्के को आमजन में प्रचलन के लिए भी बाजारों में उतारा।
भारत ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिह्नित करने के लिए ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ मनाना शुरू किया। यह 2021 से शुरू हुआ एक बहुवर्षीय राष्ट्रीय अभियान था। इस अवधि में ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 और ₹20 के मूल्यवर्ग में प्रचलित सिक्कों की एक विशेष श्रृंखला जारी की गई। इन प्रचलित सिक्कों ने स्वतंत्रता के उत्सव को देश के करोड़ों लोगों के हाथों तक पहुंचाया-जिससे प्रत्येक लेन-देन देश के साहस, संघर्ष, उपलब्धियों और भविष्य की आकांक्षाओं की एक सूक्ष्म याद बन गया, फिर भी इस श्रृंखला को एक या दो वर्षों तक सीमित रखा जा सकता था, क्योंकि स्वतंत्रता के 75 वर्ष 2021 में पूरे होने के पड़ाव पर थे और 75 वर्ष की पूर्णता 2022 में हुई।
1972 के रजत जयंती सिक्कों से लेकर आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान जारी सिक्कों तक, ये स्मारक और प्रचलित सिक्के भारत के मुद्राशास्त्रीय इतिहास में एक सशक्त कथा प्रस्तुत करते हैं। ये सिर्फ राष्ट्र के गौरव को ही नहीं दर्शाते, बल्कि दशकों के संघर्ष और उपलब्धियों के माध्यम से भारत के विकास की यात्रा को भी सामने रखते हैं। संग्राहकों के लिए ये सिक्के सिर्फ सौंदर्य और संग्रहणीयता का विषय नहीं है ये भारत के आधुनिक इतिहास को परिभाषित करने वाले महत्वपूर्ण पड़ावों से जुड़ने का एक ठोस माध्यम हैं। इन सिक्कों को संरक्षित रखना यह सुनिश्चित करता है कि आने वाली पीढ़ियां अपने हाथों में केवल धातु के टुकड़े नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की ओर भारत की ऐतिहासिक यात्रा की जीवंत भावना भी महसूस कर सकें।

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Updated on:

14 Aug 2026 06:00 am

Published on:

14 Aug 2026 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / भारतीय सिक्कों में संजोई स्वतंत्रता की ऐतिहासिक यात्रा

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