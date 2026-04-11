उदयपुर कोर्ट में पेश हुए विधायक रविन्द्रसिंह भाटी

कोरोना काल में भी यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों से फीस ली जा रही थी। इसका विरोध किया गया। फीस के विरोध में प्रदेशभर में ज्ञापन सौंपे गए थे। इसी के चलते उदयपुर में भी प्रदर्शन किया था, जिसमें भाटी भी शामिल हुए थे। भाटी ने कहा कि विद्यार्थियों के हित में कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया था। उस समय की लड़ाई के जख्म अब भी ताजा है। मेरे खिलाफ राजनीतिक षड़यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है।